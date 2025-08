“Overtourism e proposte alternative”, se ne parla a Varese Ligure tra un trekking e l’altro dal 28 al 31 agosto

Quest’anno Casacomune propone, per chi non ama i luoghi molto affollati, quattro giorni di trekking e riflessioni sul tema dell’overtourism, per riscoprire un antico borgo, Varese Ligure in provincia della Spezia, l’entroterra ligure e il turismo lento che lo contraddistingue.

Al mattino trekking lungo i percorsi che si diramano lungo la Val di Vara, con gli accompagnatori del CAI ed esperti di biodiversità.

Dopo le escursioni, tutti i pomeriggi si terranno incontri con esperti per approfondire le tematiche legate all’overtourism, alla montagna come luogo di benessere fisico e psichico, esperienze virtuose e tanti momenti informali di incontri e confronto anche con la cittadinanza.

I relatori

Interverranno relatori di indiscussa professionalità e competenza sui temi trattati.

