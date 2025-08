Peste suina: cinghiali, incontro dei sindaci col commissario

Dall’ufficio comunicazione della Provincia della Spezia

Si è tenuto questo pomeriggio, su invito del Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, l’incontro tra il Commissario Straordinario alla peste suina africana (PSA), Giovanni Filippini, ed i Sindaci dei Comuni della Provincia della Spezia per discutere le problematiche legate alla presenza anomala dei cinghiali nei territori spezzini in funzione della grave situazione sanitaria in corso per la presenza di casi di PSA.

La riunione, anche alla presenza delle istituzioni e dei soggetti tecnici interessati, è stata moderata dal vice Presidente provinciale Umberto Maria Costantini ed ha garantito la possibilità di condividere osservazioni, raccogliere segnalazioni e valutare possibili azioni coordinate volte alla gestione dell’emergenza, con un dibattito diretto con l’organo nazionale che oggi ha la gestione di questa problematica.

L’emergenza cinghiali, ovvero l’elevato numero di animali selvatici che in questi anni sta creando diverse problematiche comprese quelle di sicurezza lungo le strade provinciali, sta diventando un problema che supera la capacità di gestione da parte degli enti locali. La Provincia, pur non avendo più competenze dirette in materia, ha comunque dato corso alla richiesta dei Sindaci per organizzare un importante momento di confronto con il Commissario Straordinario, Giovanni Filippini. L’incontro è servito per aprire un primo contatto diretto tra le amministrazioni locali e l’organo nazionale.

