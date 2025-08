Poesie dedicate all’amore nella notte dei desideri

Da sempre, la festività di San Lorenzo del 10 agosto è la notte dei desideri e delle stelle cadenti e l’Associazione Spezzina dei Cantastorie, insieme con i poeti e le poetesse, desidera festeggiarla con questo reading dedicato all’amore. Nel secolo duemila, da troppe guerre lacerato, “fate l’amore e non la guerra” è una frase che sembra ormai dimenticata. Eppure, con la lettura delle nostre poesie nella stratosferica “location” all’aperto e nella Natura del Nuovo Spazio Barontini, a Sarzana in via Ronzano 1, domenica 10 agosto 2025 alle 21, ma senza retorica e soprattutto con il coraggio della fantasia, “Me te ora” è il desiderio che domandiamo questa notte ad ogni stella cadente perché quelle parole che diremo (“Make Love not War!”) siano nuovamente realtà e non restino più una mera utopia. L’evento può essere preceduto dall’apericena a 10 € se prenoterete a mezzo WhatsApp alla gerente Anna Minelli (351 971 9232). L’ingresso è libero. Sono gradite le consumazioni.

