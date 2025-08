Porto di Genova a Savona, si è insediato il nuovo comitato di gestione

Genova. Oggi si è ufficialmente insediato il nuovo Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con la partecipazione dei nuovi membri: l’avvocata Simona Coppola, in rappresentanza del Comune di Genova, Mattia Minuto, in rappresentanza del Comune di Savona, l’ammiraglio Antonio Ranieri dell’Autorità Marittima accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Savona Matteo Lo Presti; mentre non era presente il rappresentante della Regione Liguria, Giorgio Carozzi per impedimenti personali.

“A tutti loro va il mio più sentito benvenuto e l’augurio di buon lavoro in un percorso che sarà certamente impegnativo, ma anche strategico per la crescita e la competitività del nostro sistema portuale”, ha commentato nel saluto di benvenuto il presidente Matteo Paroli.

