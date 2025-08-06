Sampdoria, test senza reti né risposte: opaco 0-0 contro il Novara

Bogliasco. Il terzo test della Sampdoria non dà soluzione a nessuno dei dubbi lasciati dalle prime due sgambate. Anzi, se possibile, i punti di domanda aumentano. Al di là del risultato, 0-0 per mera cronaca, la prestazione dei blucerchiati contro il Novara è stata decisamente sottotono. Basso ritmo, bassa intensità e basso anche lo score delle occasioni create. Pochissimi infatti i momenti degni di nota dal punto di vista offensivo, su tutte spicca una chance avuta da Depaoli di testa nel primo tempo.

Novità e rotazioni anche nell’undici iniziale di Massimo Donati. Confermatissimo in porta Ghidotti, così come Riccio e Ferrari al centro della difesa. Terzini Venuti a destra e Ioannou a sinistra, mentre a centrocampo insieme a Bellemo è stato schierato il classe 2004 Francesco Conti, tra i più positivi. Largo a destra Depaoli, sulla trequarti Benedetti e a sinistra Sekulov (questi due spesso predisposti a scambiarsi di posizione) e Coda unica punta centrale. Nella ripresa spazio invece anche a Vulikic, La Gumina, Girelli e, negli ultimi dieci minuti, un opaco Marvin Cuni.

» leggi tutto su www.genova24.it