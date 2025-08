Sestri: posteggi garantiti ai residenti durante le manifestazioni

Dal Comune di Sestri Levante (Ottima iniziativa, imparino i Comuni che fanno l’opposto ndr)

Il Comune di Sestri Levante a tutela dei residenti. In caso di manifestazioni che interessino piazza Matteotti, i titolari di permesso Zona blu/Baia potranno parcheggiare senza limiti di tempo oltre che in piazzale Grilli, come già previsto in passato, anche nei 15 nuovi stalli a disco orario del tratto terminale (lato ponente) di piazzale Marinai d’Italia. Lo prevede la nuova ordinanza n. 36 del 3 agosto 2025, che regola anche la possibilità di riservare parcheggi a pagamento in occasione di eventi privati o pubblici.

