Si arricchisce lo staff tecnico del DLF Basket La Spezia

Si delinea la programmazione della stagione 2025/2026 del DLF BASKET LA SPEZIA. Si è da poco conclusa con grande soddisfazione l’esperienza del VIA FRANCIGENA BASKETBALL CAMP a Tarsogno, il Camp di miglioramento tecnico organizzato con patrocinio del DLF Basket che, anche quest’anno, ha accolto circa 80 campers provenienti da La Spezia e da varie zone d’Italia. È invece nel pieno dell’attività il DLF Campus, il daily camp giornaliero che accompagnerà numerosi ragazzi e ragazze sino all’inizio dell’anno scolastico. Ma il pensiero è già alla prossima stagione sportiva e come ogni anno la volontà è di fare un ulteriore miglioramento. Dopo un biennio dedicato alla creazione di una base solida di tesserati sia nel minibasket, con oltre 110 iscritti, che nel settore giovanile, la volontà della Presidente Lea Napolitano è quella di migliorare la proposta tecnica ampliando lo staff. Ad affiancare il Responsabile dell’area tecnica Davide De Martino arrivano due graditissime nuove figure. La prima è Elisa Templari, che ricoprirà il ruolo di preparatrice fisica e player development coach: Elisa non solo si occuperà della preparazione fisica dei gruppi, ma grazie alle sue competenze ed esperienze di ex giocatrice professionista, sarà responsabile del miglioramento individuale dei giocatori. La seconda new entry è quella di Francesco Putti, che affiancherà Davide De Martino nella conduzione dei gruppi maschili. Francesco continuerà ancora quest’anno la sua carriera di giocatore di serie C, ma ha scelto di intraprendere un percorso da allenatore professionista ed è la figura competente, motivata ed “affamata” di pallacanestro che pensiamo sia fondamentale per il miglioramento dei nostri ragazzi. Ma le novità non si esauriscono qui, nei prossimi giorni ve le presenteremo. Si parte la prima settimana di settembre.

