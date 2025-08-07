Alassio festeggia Bianca Ramondo, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni

Alassio. Nella giornata di ieri, martedì 6 agosto, la Città di Alassio ha reso omaggio alla signora Bianca Ramondo, che ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni.

A festeggiarla, insieme ai familiari, sono intervenuti il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, l’assessore alle Politiche Sociali, Loretta Zavaroni, il direttore generale di Gesco, società partecipata del Comune, Igor Colombi, e l’amministratore unico di Gesco, Gianemanuele Fracchia. In questa occasione è stata consegnata alla signora una pergamena ufficiale del Comune di Alassio e un omaggio floreale.

