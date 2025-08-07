Cogorno: Addio do Fantin e Medioevo dei bambini; tre giorni di festa

Da Marco Raffa

Con un nuovo lead che chiede scusa ai puristi del latino (“Anno Domini Fieschi” ideato per unire gli eventi fliscani di agosto e settembre) la settimana fliscana agostana di Cogorno prende il via questa sera 7 agosto con una visita guidata a lume di candela che si preannuncia ricca di sorprese ed emozioni. Ma sono tante le novità di questa edizione numero 44 dell’Addio do Fantin che propone una fitta sequenza di esperienze, emozioni, scoperte. Un viaggio nel tempo tra abiti e mestieri antichi, tra danze e musiche medievali, tra giochi di bandiera e di fuoco, scontri di armati e prove di abilità.

