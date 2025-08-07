Escursionista colto da malore a Punta Bianca, trasportato al Pronto soccorso di Sarzana

Il personale di soccorso è intervenuto in zona Punta Bianca sul sentiero 444 per soccorrere un’escursionista di 68 anni di Cremona che è stato colto da problemi respiratori e non riusciva a proseguire la sua escursione.

Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Liguria con i Vigili del fuoco e la Croce rossa di Ameglia.

L’uomo, sempre vigile e cosciente, è stato stabilizzato e quindi trasportato in barella sulla strada. Da qui ha raggiunto in ambulanza l’ospedale di Sarzana.

