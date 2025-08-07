“Favola di Cì”, detenuti-attori in scena al Festival della Mente con uno spettacolo per l’infanzia che parla di errori, crescita e nuovi inizi

Il progetto “Per Aspera ad Astra – Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza” promosso da Acri debutta quest’anno, per la prima volta, all’interno del programma bambini e ragazzi del Festival della Mente di Sarzana con “Favola di Cì (che è partito bambino e si è fermato vecchio)”, uno spettacolo per bambini dai 6 anni in su che andrà in scena venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto alla Fortezza Firmafede di Sarzana.

Lo spettacolo è la produzione finale della settima annualità del progetto “Per Aspera ad Astra”, avviato nel 2018 e che attualmente coinvolge dodici carceri italiane in percorsi di formazione professionale innovativi e duraturi nei mestieri del teatro riguardanti non solo attori e drammaturghi, ma anche scenografi, costumisti, truccatori, fonici, addetti alle luci. “L’esperienza condivisa nell’ambito di questa iniziativa nazionale ‒ che ha coinvolto in tutta Italia oltre mille detenuti in più di trecento ore di formazione ‒ testimonia come sia possibile lavorare nelle carceri mettendo al centro la cultura – si osserva in una nota diffusa da Fondazione Carispezia, tra i promotori del progetto -, lasciando che essa possa esprimersi a pieno e compiere una rigenerazione degli individui, in grado di favorire il riscatto personale e avviare percorsi per il reinserimento del detenuto nel mondo esterno. Ad alimentare e rendere fattibile quest’esperienza c’è un’inedita comunità, composta da una molteplicità di soggetti, coinvolti ciascuno con ruoli diversi: fondazioni di origine bancaria, compagnie teatrali che curano la formazione, direttori e personale degli istituti di pena, detenuti”.

