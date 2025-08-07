Foto in chat dopo una serata di sesso di gruppo: l’Ordine dei Notai avvia un procedimento disciplinare

Genova. In attesa dei risultati delle indagini condotte dalla procura, si muove il Consiglio dell’Ordine dei notai per la vicenda del professionista accusato di avere diffuso foto di un incontro sessuale in un ristorante cui hanno partecipato un medico e un’amica, il titolare del locale e la compagna.

La vicenda risale a giugno, ed è emersa a fine luglio. A sporgere querela è stata una delle due donne che hanno partecipato alla serata, e che qualche giorno dopo ha scoperto che le foto che la ritraevano avevano iniziato a diffondersi su chat di conoscenti e anche di perfetti sconosciuti.

