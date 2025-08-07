Frecce Tricolori, ridotti i tempi di interdizione alla navigazione

Cambia l’ordinanza della Capitaneria di porto inerente l’esibizione delle Frecce Tricolori in programma nei cieli spezzini domenica 10 agosto. Ne dà informazione la Prefettura spezzina in una nota relativa alla seduta odierna del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riguardante appunto la manifestazione di domenica.

“Si è tenuta stamane in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riguardante la manifestazione aerea delle Frecce Tricolori in programma alla Spezia il 10 agosto, con prove che si svolgeranno anche il giorno 9 agosto – leggiamo nel comunicato diramato dal Palazzo del governo -. L’incontro, presieduto dal prefetto della Spezia Andrea Cantadori, è stato richiesto dalle associazioni di categoria interessate alla navigazione nel golfo. Hanno partecipato l’assessore alla Sicurezza e l’assessore ai Grandi eventi del Comune della Spezia, il questore, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, il comandante della Capitaneria di porto, il comandante del Centro logistico di supporto areale di Cadimare, il vice comandante della Guardia di Finanza, rappresentanti della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, il direttore della manifestazione delle Frecce Tricolori, nonché rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio, Confartigianato, Cna, della Cooperativa Miticoltori e del Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre Golfo dei Poeti”.

