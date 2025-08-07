Lavoro, dal Ministero quasi 57 milioni in più alla liguria per il programma GOL. Ferro: “Piano regionale efficiente”

Liguria. “Il nuovo piano di attuazione regionale del programma GOL potrà contare su ulteriori 56,9 milioni di euro assegnati alla Liguria dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”. Lo annuncia l’assessore regionale alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro, facendo il punto sullo stato di avanzamento in Liguria del programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.

“Sono oltre 62mila le persone prese in carico in Liguria grazie al Programma GOL, di cui quasi 11mila solo nei primi sei mesi del 2025 – spiega l’assessore. – Di queste, il 49% risulta occupato e più di 15mila hanno concluso un percorso formativo, rafforzando competenze sempre più richieste dalle imprese del territorio. Risultati straordinari che confermano l’efficacia e la stabilità del modello adottato dalla nostra Regione, la reattività dei Centri per l’Impiego e la forza della collaborazione tra pubblico e privato”.

