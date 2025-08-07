Le contrade arcolane si sfidano nel tiro alla fune per aggiudicarsi il Vessillo del Canapo

Contrade arcolane pronte a contendersi il Vessillo del Canapo, in un’avvincente gara di tiro alla fune immersa nel passato: “La Disfida del Canapo”. Un evento che intende unire tutta la comunità in un clima di competizione leale e passione per la storia. Le contrade – Romito, Termo e Pianazze, Baccano, Fresonara, Masignano, Monti e Pietralba, Trebiano, Ponte, Ressora e Piano di Arcola, Cerri, Borgo antico – si sfideranno nell’ambito di un’intera giornata in cui il borgo arcolano si immergerà nell’Età di mezzo, tra prove cavalleresche, giochi di abilità, spettacoli itineranti, musica medievale, giochi di fuoco, arti e mestieri, taverne e sapori antichi nei vicoli del borgo. In programma alle 18:00 l’apertura solenne della disfida, con l’ingresso trionfale delle contrade in abiti storici e la consegna dei vessilli. Quindi alle 21.00 il via al confronto e la successiva assegnazione del Vessillo del Canapo alla contrada vincitrice. Partecipazione gratuita. Navetta da Piazza della Resistenza.
