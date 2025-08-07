Nei porti di Savona e Genova +13% di traffici con Israele da inizio 2025

Savona/Vado Ligure. I porti di Savona-Vado e Genova hanno movimentato, nei primi sei mesi del 2025, circa 17.000 Teu nei traffici marittimi con Israele, in particolare verso gli scali di Ashdod e Haifa. Di questi, 13.500 erano container pieni.

Il dato, fornito all’Ansa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, evidenzia un andamento in crescita rispetto all’anno precedente. Nel solo primo trimestre del 2025, infatti, l’incremento rispetto allo stesso periodo del 2024 è stato del 13,4%. Il Teu (Twenty-foot Equivalent Unit) è l’unità di misura standard utilizzata nel trasporto marittimo per indicare la capacità dei container: un Teu corrisponde a un contenitore di 20 piedi (circa 6 metri) di lunghezza.

