Recco: un innovativo appartamento tecnologico destinato a disabili

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco
Il sindaco Carlo Gandolfo annuncia l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’appartamento domotico (vale a dire tecnologico ndr) inclusivo, destinato a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Un progetto reso possibile grazie ai fondi del Pnrr, per un importo complessivo di circa 300.000 euro.
“Vogliamo promuovere l’autonomia, la dignità e la qualità della vita attraverso l’uso della tecnologia” spiega l’assessore ai servizi sociali Davide Manerba.