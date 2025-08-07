COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Ritardi sui cantieri della metropolitana, il Comune di Genova rescinde il contratto con l’azienda

Ritardi sui cantieri della metropolitana, il Comune di Genova rescinde il contratto con l’azienda

cantiere metropolitana certosa

Genova. Il Comune di Genova rescinderà il contratto con l’azienda Manelli, che si era aggiudicata l’appalto per il prolungamento della metropolitana sia sul fronte Brin-Canepari, in Valpolcevera, sia su quello Brignole-Martinez, a Terralba.

“I ritardi su questi cantieri, nonostante gli annunci di improvvise accelerate fatti dalla precedente giunta, ci hanno portato a prendere questa decisione – ha detto la sindaca Silvia Salis, nel dopo giunta, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – in otto anni non è stata inaugurata neppure una nuova fermata e né io né l’assessore Ferrante vogliamo ripetere questo fallimento”.

» leggi tutto su www.genova24.it