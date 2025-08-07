Sabrina Chiappa convocata per i Mondiali di 24 ore di corsa

C’è anche Sabrina Chiappa del Running Station Team di Lerici tra gli atleti convocati per i Campionati mondiali della 24 ore di corsa, in programma ad Albi (Francia) il 18 e 19 ottobre. Lo ha comunicato ieri sul proprio sito la Fidal (Federazione italiana atletica leggera). La podista lericina sarà l’unica rappresentante al femminile, tre invece gli atleti sul versante maschile. Lo scorso aprile Chiappa si era laureata campionessa italiana assoluta Fidal sulla 24 ore, coprendo la distanza di 224 km. Un risultato con il quale aveva raggiunto il valore minimo per la convocazione in azzurro, ora diventata realtà.

