‘Santa’: festa patronale a San Lorenzo della Costa; mix di fede, gastronomia e folclore

La festa che ogni anno si celebra a San Lorenzo della Costa in omaggio al patrono, richiama un gran numero di ospiti sia dal Tigullio occidentale sia dal Golfo Paradiso. Ad attirare è innanzitutto la qualità della cucina che in genere obbliga a lunghe attese prima di poter accedere all’area a ciò destinata. Importante la parte religiosa con una spettacolare processione cui prendono parte Confraternite con i grandi crocifissi, l’arca con la statua di San Lorenzo e la Filarmonica Colombo; partecipata da clero, fedeli, autorità. Va ricordato che durante la processione il traffico lungo l’Aurelia è interrotto a San Lorenzo e che il collegamento tra Tiguillio e Golfo Paradiso è assicurato dalla provinciale di San Martino di Noceto o dalla intercomunale di Bana (sconsigliabile). Alla festa le immancabili orchestre che invitano a danzare e gli splenditi fuochi pirotecnici a partire dallo storico “ramadan”.

