Seminari e disfida ‘a colpi di versi’: a Lerici “Ariel”, festival dedicato alla poesia under 35

Il Premio LericiPea insieme al Comune di Lerici organizza ARIEL – LericiPea Giovani, festival italiano di poesia under 35, in programma 8 e 9 agosto. L’inizio dei lavori è previsto per venerdì 8 agosto, con lo svolgimento del primo seminario poetico per i giovani e aperto al pubblico, in programma dalle 14.00 alle 18.30 nella sala consiliare del Comune di Lerici; a seguire, alle 21.30, ecco il Torneo Byron, la “disfida poetica” in cui i 12 giovani selezionati dai curatori Giuseppe Conte e Davide Rondoni si sfideranno in Rotonda Vassallo “a colpi di versi”. Il vincitore sarà decretato da una giuria popolare presente in platea. Chiunque potrà farne parte, fino al raggiungimento di cento giurati, inviando una mail a info@lericipea.com o presentandosi la sera stessa. A ciascun giurato saranno consegnati due ventagli: uno rosso e uno blu con cui potranno esprimere la loro preferenza e portare in finale le loro poesie preferite. In apertura e in chiusura di serata, uno straordinario quartetto di giovani musicisti: i Sunrise String Jazz Quartet, allievi del maestro Pino Iodice.

Ariel proseguirà poi il 9 agosto, con altri due seminari aperti al pubblico: 9.30 – 13.00 e 14.30 – 17.30, sempre nella sala consiliare del Palazzo civico.

“Questa amministrazione da sempre sostiene i giovani che si cimentano con prove artistiche, sportive, musicali o, come in questo caso, poetiche. I giovani sono la nostra speranza, il nostro futuro e dar loro voce è importantissimo, qualsiasi sia l’ambito. Ringrazio il Premio LericiPea che costruisce sempre occasioni di alto livello, e che ha collaborato con noi all’organizzazione di questo festival che racchiude un po’ la natura del nostro territorio: la poesia, i panorami, la cultura e il mare”, commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti.

“Ringrazio il sindaco Leonardo Paoletti per coadiuvare e condividere con il Premio Pea la volontà che i giovani poeti abbiano un luogo dove poter esser ascoltati, farsi conoscere, studiare, insieme a due grandi ‘professori della materia’ e interagire con altri giovani artisti – afferma Piergino Scardigli, presidente del Premio Lerici Pea -. Ariel è questo: un importante laboratorio artistico dove ogni anno la poesia dialoga e crea ‘magici momenti’ con musica, danza e teatro. Niente di più vicino alla vocazione più profonda del Golfo dei Poeti; un ringraziamento speciale al direttore artistico, Lucilla Del Santo”.

