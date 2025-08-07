Tra il mercato e la Samp, lo Spezia batte il Viareggio con gol di Aurelio e Vlahovic

Una buona sgambata al Picco, davanti a poco più di duemila persone per lo Spezia, che esordisce così davanti al suo pubblico a circa dieci giorni dalla partita contro la Sampdoria. Una rete di Aurelio, dopo pochi minuti, e il bis di Vanja Vlahovic, ancora su assist di Peppe. Lo Spezia corre e gestisce i ritmi contro il Viareggio, squadra in Eccellenza, testando le prime cose. La prima di Cistana, poi quella di Comotto, e l’assenza di Salvatore Elia, diretto verso Empoli mentre Kouda tornerà allo Spezia. C’è Verde, che eredita la 7 dell’esterno e gioca la ripresa, colpendo un palo.

In gestione Cassata, Hristov e Sarr, che non prendono parte alla gara. Da valutare Vlahovic, uscito nel corso del primo tempo per un problemino fisico che sarà valutato nei prossimi giorni. Si rivede Soleri, in campo nella ripresa per l’ultima mezz’oretta.

