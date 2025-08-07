Una serata per Giulio Corio: arte, memoria e identità in Val di Vara

Il prossimo 9 agosto, nella chiesa parrocchiale di San Pietro Vara, si terrà una serata interamente dedicata all’opera di Giulio Corio, pittore ligure attivo nel primo Novecento e autore di alcuni tra i più significativi apparati decorativi religiosi della Val di Vara.

L’iniziativa – promossa dalla parrocchia di San Pietro e sostenuta dall’amministrazione comunale – sarà l’occasione per riscoprire il lascito artistico di Corio, partendo proprio da uno dei suoi lavori più noti: l’affresco che orna la volta della chiesa, realizzato con il consueto tratto nitido e la profonda sensibilità compositiva che contraddistingue tutta la sua produzione.

