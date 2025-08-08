A Tellaro l’autore di fumetti Vittorio Giardino: tra verità e finzione, un viaggio nei sogni e nei segreti

Martedì 12 agosto la piazzetta dell’ex-Oratorio di Tellaro ospiterà un incontro con Vittorio Giardino, considerato uno dei più raffinati autori di fumetti italiani. Giardino presenterà Viaggi, sogni e segreti, una raccolta di tredici racconti brevi, suddivisi in tre sezioni, che ruotano attorno ai temi dell’inganno, della menzogna e del tradimento. Al centro di ciascuna storia si trova quel sottile confine tra verità e finzione, un’area ambigua in cui si sviluppano ambientazioni che oscillano tra l’onirico e il disturbante. Dalle scogliere mediterranee a mercati asiatici, dalle calli veneziane fino ai paesaggi selvaggi africani, i protagonisti si muovono all’interno di scenari vivaci, ricchi di contrasti, dove nulla è mai come sembra e ogni svolta narrativa è possibile. Dialoga con l’autore Daniele Pignatelli, libraio.

