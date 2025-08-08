Asl 3 e 4: gli ambulatori e studi medici aperti sotto “Ferragosto”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

In tutte le Asl della Liguria è stato definito il piano di ambulatori e studi medici aperti per i giorni festivi nel periodo di Ferragosto in Liguria. È stato dunque confermato l’accordo con i medici di medicina generale per le aperture di ambulatori e studi medici dedicati a pazienti con bassa complessità: l’obiettivo è quello di offrire alla popolazione un punto di riferimento appropriato per l’assistenza e l’erogazione di prestazioni a bassa complessità gestibili negli ambulatori, per evitare così il congestionamento dei Pronto Soccorso con accessi impropri.

