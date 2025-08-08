Calice al Cornoviglio, dalla Regione oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza di strade comunali e provinciali

Non solo la messa in sicurezza della Sp8, riconsegnata oggi alla popolazione con la riapertura al transito h24 (con la sola limitazione della chiusura in occasione di allerte meteo o piogge copiose). Nel territorio comunale di Calice al Cornoviglio la collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Provincia e, soprattutto, la Regione ha portato a ripristinare diverse arterie, riportando la vivibilità quotidiana nelle numerose frazioni arroccate su altrettanti versanti.

“Abbiamo messo sul piatto oltre 3 milioni di euro – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – e ora stiamo operando anche per il bypass lungo la Sp20 di Madrignano e per la messa in sicurezza del ponte di Villagrossa. Da ultimo, poche settimane fa abbiamo stanziato 684mila euro dal Fondo strategico regionale per l’avvio entro fine anno dei lavori sulla strada comunale Tranci – Bruscarolo, interdetta in caso di allerta meteo da oltre un anno per due frane a monte e una a valle e considerata strategica per assicurare un collegamento alternativo al fondo valle per le frazioni comunali del calicese. A queste risorse, si aggiungono i 300mila euro del Psr per la strada comunale Torretta – Pegui, che riaprirà a settembre grazie ai lavori partiti a fine maggio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com