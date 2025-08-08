Dopo l’operazione un mese e mezzo di stop, poi Bandinelli sarà rivalutato per capire i tempi di recupero

Un mese/un mese e mezzo per permettere alla ferita di cicatrizzarsi, poi Filippo Bandinelli sarà valutato dallo staff medico dello Spezia che capirà quelli che sono i reali tempi di recupero dopo l’operazione. È questa la diagnosi che filtra da via Melara dopo l’intervento per una frattura da stress del pilone tibiale della caviglia sinistra che lo terrà lontano dal campo per qualche tempo.

Il centrocampista dovrà sicuramente stare fermo fino a metà settembre, poi si capirà quella che è stata la sua reazione all’operazione, che ha tempi di recupero che variano dai due ai quattro mesi. Ma solo dopo il periodo di riposo si potrà valutare con più precisione quando il numero 25 potrà tornare in campo.

