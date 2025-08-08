Fegino e il borgo dei cavalieri di Malta assediato dai cantieri. I residenti: “Vibrazioni e crepe sui muri”

Genova. E’ un piccolo quartiere quasi sconosciuto che racchiude una storia importante, quasi dimenticata, e che oggi sta “soffocando” a causa dei cantieri in corso per potenziale la logistica del porto di Genova. Stiamo parlando della Commenda dell’Epifania di Fegino, un borgo abbarbicato sotto la chiesa di Sant’Ambrogio, fondato nel XVII secolo da un frate della famiglia dei Lomellini e poi passato ai Cavalieri di Malta.

Oggi quel passato altisonante sembra davvero lontano: le case sorte intorno alla barocca villa Elisa, tra cui spunta anche cisterna con tanto di croce di Malta, sono abitazioni private e dal XIX secolo condividono l’area con la linea ferroviaria che attraversa la vallata. Ma gli stravolgimenti non sono finiti: da qualche mese, infatti, i lavori per l’ultimo miglio del Terzo Valico sono arrivati in zona e mentre i cantieri procedono, i residenti si trovano “assediati da vibrazioni e polveri”.

