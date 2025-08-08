Festività di Ferragosto, ecco ambulatori e studi medici aperti nello Spezzino e nel resto della regione

In tutte le Asl della Liguria è stato definito il piano di ambulatori e studi medici aperti per i giorni festivi nel periodo di Ferragosto. “È stato dunque confermato l’accordo con i medici di Medicina generale per le aperture di ambulatori e studi medici dedicati a pazienti con bassa complessità – informa in una nota Regione Liguria -: l’obiettivo è quello di offrire alla popolazione un punto di riferimento appropriato per l’assistenza e l’erogazione di prestazioni a bassa complessità gestibili negli ambulatori, per evitare così il congestionamento dei Pronto soccorso con accessi impropri”.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato con le Asl, le aziende ospedaliere e i medici di Medicina generale per garantire un presidio sanitario efficace durante il periodo di Ferragosto, attivando ambulatori e studi medici nei giorni festivi – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò -. L’obiettivo è offrire ai cittadini un servizio di prossimità per le situazioni a bassa complessità, evitando accessi impropri ai Pronto soccorso e assicurando un’assistenza più puntuale e adeguata al bisogno. Ogni territorio si è organizzato in base alle proprie caratteristiche, come già avvenuto con successo durante le festività natalizie e pasquali”.

