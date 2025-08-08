COMMENTA
Politica

Finale Ligure, voto unanime per la mozione della minoranza contro l’aumento dei limiti ai campi elettromagnetici

Finale Ligure. Il consiglio comunale di Finale Ligure ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo “Scelgo Finale” sull’esposizione ai campi elettromagnetici.

“L’ esposizione è fortemente aumentata con la diffusione dei cellulari e delle antenne per la telefonia mentre gli studi sulle conseguenze di questa esposizione sono ancora parziali – si legge in una nota del gruppo di minoranza -. La mozione impegna il sindaco e la giunta a ‘sollecitare il governo e la regione a riportare i limiti ai valori originari di 6 Volt al metro.”  L’Italia, infatti, ha avuto per 20 anni una norma di maggior tutela rispetto agli altri paesi UE. Nel 2014 il limite è stato innalzato per adeguarlo agli altri paesi UE passando da 6 V/m a 15V/m’”.

