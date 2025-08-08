Genova ricorda la ‘Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo’

Genova. Il Comune di Genova aderisce alla “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, istituita il 1° dicembre 2001, in ricordo della tragedia mineraria di Marcinelle (Belgio) dove l’8 agosto 1956 persero la vita 262 lavoratori, di cui 136 italiani.

Il ricordo di quelle vittime si trasforma così in un invito a perseguire, con determinazione e responsabilità, un modello di sviluppo fondato sulla tutela della persona e il riconoscimento del lavoro quale valore imprescindibile, pilastro della Costituzione e motore del progresso sociale ed economico.

