Goletta Verde in Liguria: costa spezzina promossa. Unica criticità a Manarola

Il monitoraggio estivo di Goletta Verde lungo le coste liguri disegna una situazione in chiaroscuro per la provincia della Spezia. A fronte di un quadro regionale definito “preoccupante” da Legambiente, con il 52% dei campioni totali risultati fuorilegge, il litorale spezzino mostra una buona tenuta complessiva, con una sola criticità rilevata su sei punti analizzati.
Il punto giudicato “inquinato” dal team di Goletta Verde si trova nel comune di Riomaggiore, specificamente nel tratto di mare sottostante il Belvedere di Manarola.