Ketamina e hashish in tasca, arrestato lucchese a Luni Mare

I Carabinieri di Sarzana, ieri sera, hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne lucchese. Il giovane è stato sorpreso mentre si aggirava all’interno dei giardini di un residence della frazione di Luni Mare. Dopo esser stato perquisito, è stato trovato in possesso, occultati sulla persona, di circa 23 grammi di stupefacente del tipo ketamina e 24 grammi di hashish. L’arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica e questa mattina, presso il Tribunale della Spezia, sarà sottoposto a giudizio direttissimo

