L’amichevole con il Viareggio, il mercato di Kouda, Candela ed Elia e non solo: rivivi la puntata di ‘Estate e Mercato’ su CDS

L’amichevole vinta con il Viareggio, ma anche il mercato che impazza. Lo Spezia resta attivissimo, si prepara a cedere Salvatore Elia all’Empoli e ad acquistare Antonio Candela dal Venezia e Rachid Kouda dal Parma. Poi la virata sull’esterno sinistro e gli ultimi colpi della rosa, con un occhio anche al mercato in uscita. Tutti temi affrontati durante ‘Estate e Mercato’, lo speciale di Città della Spezia andato in onda oggi e recuperabile sui nostri canali Facebook (qui il link) e YouTube (qui il link).

