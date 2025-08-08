Lavagna: morta in spiaggia; il giorno prima si era recata al pronto soccorso, visitata e dimessa dopo esami

Dall’ufficio stampa dell’Asl4

La Direzione Sanitaria di Asl 4 informa che il giorno 07 agosto intorno alle 19.30 il Servizio 118 è intervenuto presso la spiaggia libera sul lungomare di Lavagna per soccorrere la signora M.V. in arresto cardiaco. Nonostante l’immediatezza dei soccorsi, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si precisa che la signora M.V., di anni 64, si era recata in precedenza il 6 agosto alle ore 08.00 in Pronto Soccorso a Lavagna, riferendo dolore toracico aspecifico comparso la sera prima dopo avere fatto il bagno al mare.

Dopo avere eseguito tutti gli accertamenti clinici e diagnostici conformemente ai protocolli prescritti (RX, ECG, esami del sangue comprensivi degli enzimi cardiaci, …), risultati tutti negativi, è stata somministrata terapia sintomatica e la paziente è stata dimessa intorno alle ore 14, rimandandola alla rivalutazione del medico curante con terapia al bisogno.

