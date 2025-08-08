Miasmi a Casella, Pastorino (Lista Orlando): “Arpal ha preso in carico i controlli, aspettiamo i dati ufficiali per fare chiarezza”

Genova. “Non vogliamo creare allarmismi né accusare nessuno ma la vicenda legata ai forti odori percepiti da mesi a Casella e nei comuni limitrofi continua a presentare aspetti poco chiari. È giusto, a questo punto, chiedere linearità e avere contezza di quali siano i controlli necessari nell’interesse delle cittadine, dei cittadini e delle istituzioni”, così interviene Gianni Pastorino, capogruppo in Regione per la lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa, tornando sul tema delle emissioni odorigene provenienti dall’impianto della ditta COMAC.

Il consigliere regionale si riferisce in particolare alla nota ufficiale di ARPAL inviata nei giorni scorsi anche al Comune di Casella, che conferma l’assenza, fino ad oggi, di campagne ufficiali di misura nella zona interessata. “Siamo consapevoli che l’azienda abbia prodotto documenti e dati tramite autocontrolli, sicuramente autorevoli ma di parte – spiega Pastorino – e che il Comune abbia mostrato la volontà di attivarsi, come emerso anche durante l’assemblea pubblica del 19 giugno. Ma in una vicenda così delicata, la cittadinanza ha diritto a fondarsi su controlli indipendenti, effettuati dagli enti pubblici preposti, e non solo su documentazione fornita dalle aziende coinvolte.

