Retroporto, Pieraccini: “No a un’espansione incontrollata della logistica, sì a una pianificazione pubblica attenta a salute, sostenibilità e dignità lavoro”

“Il Partito Comunista Italiano della Spezia esprime forte preoccupazione per le ipotesi di potenziamento del sistema retroportuale sul nostro territorio, in assenza di una chiara pianificazione democratica e di garanzie reali per i cittadini”. Si apre così una nota diffusa da Enrico Pieraccini, segretario provinciale del Pci. “Da anni assistiamo a una trasformazione del territorio guidata da interessi privati e logiche speculative, in cui la logistica, quella delle grandi piattaforme intermodali e dei colossi del trasporto, si è imposta come dogma – prosegue Pieraccini -. I risultati? Suolo consumato, traffico pesante in aumento, infrastrutture obsolete, qualità della vita in calo. Tutto questo mentre solo pochi si arricchiscono, e le ricadute occupazionali per la popolazione restano minime, precarie e spesso indecorose. Il retroporto di Santo Stefano, pensato come infrastruttura strategica, rischia di essere il cavallo di Troia per un modello di sviluppo estrattivo, che sottrae risorse e lascia al territorio solo inquinamento, rumore e insicurezza. Il PCI dice no a un’espansione incontrollata e non regolata della logistica. Diciamo sì a una pianificazione pubblica, partecipata e attenta alla salute delle persone, alla sostenibilità ambientale, alla dignità del lavoro”.

“Chiediamo un blocco immediato di ogni ulteriore consumo di suolo agricolo o naturale – continua il segretario del Pci spezzino -; investimenti nel trasporto ferroviario delle merci, per ridurre i mezzi pesanti sulle nostre strade; un piano occupazionale pubblico e controllato, con lavoro stabile, sindacalizzato e sicuro; un tavolo di confronto permanente tra istituzioni, cittadini, comitati e sindacati; un bilancio ambientale e sociale trasparente del progetto retroportuale”.

