Retroporto, Pieraccini: “No a un’espansione incontrollata della logistica, sì a una pianificazione pubblica attenta a salute, sostenibilità e dignità lavoro”

Enrico Pieraccini

“Il Partito Comunista Italiano della Spezia esprime forte preoccupazione per le ipotesi di potenziamento del sistema retroportuale sul nostro territorio, in assenza di una chiara pianificazione democratica e di garanzie reali per i cittadini”. Si apre così una nota diffusa da Enrico Pieraccini, segretario provinciale del Pci. “Da anni assistiamo a una trasformazione del territorio guidata da interessi privati e logiche speculative, in cui la logistica, quella delle grandi piattaforme intermodali e dei colossi del trasporto, si è imposta come dogma – prosegue Pieraccini -. I risultati? Suolo consumato, traffico pesante in aumento, infrastrutture obsolete, qualità della vita in calo. Tutto questo mentre solo pochi si arricchiscono, e le ricadute occupazionali per la popolazione restano minime, precarie e spesso indecorose. Il retroporto di Santo Stefano, pensato come infrastruttura strategica, rischia di essere il cavallo di Troia per un modello di sviluppo estrattivo, che sottrae risorse e lascia al territorio solo inquinamento, rumore e insicurezza. Il PCI dice no a un’espansione incontrollata e non regolata della logistica. Diciamo sì a una pianificazione pubblica, partecipata e attenta alla salute delle persone, alla sostenibilità ambientale, alla dignità del lavoro”.

“Chiediamo un blocco immediato di ogni ulteriore consumo di suolo agricolo o naturale – continua il segretario del Pci spezzino -; investimenti nel trasporto ferroviario delle merci, per ridurre i mezzi pesanti sulle nostre strade; un piano occupazionale pubblico e controllato, con lavoro stabile, sindacalizzato e sicuro; un tavolo di confronto permanente tra istituzioni, cittadini, comitati e sindacati; un bilancio ambientale e sociale trasparente del progetto retroportuale”.

