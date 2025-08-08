Rifondazione: “Il blocco di carichi di armi al porto di Genova è una battaglia di civiltà” 

“Quanto sta accadendo in questi giorni a Genova è una vera e propria battaglia di civiltà che viene da una città simbolo per la solidarietà internazionalista, la pace e per un altro mondo possibile.

Bene hanno fatto i portuali del Calp USB e della Filt Cgil a rifiutarsi di caricare materiali bellici destinati ad aree colpite dalle guerre, è quanto dichiarano in una nota Jacopo Ricciardi e Giovanni Ferretti, rispettivamente segretario regionale e segretario genovese di Rifondazione, che questa mattina ha partecipato al presidio organizzato dal Calp.

