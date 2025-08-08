Salvatore Elia lascia lo Spezia, ufficiale la sua cessione all’Empoli

Salvatore Elia lascia lo Spezia e da qualche minuto è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Empoli. Si chiude in poche ore la telenovela che ha coinvolto l’esterno numero 7 delle Aquile, che dopo aver sfiorato il passaggio al Palermo ad inizio sessione ora viene veramente ceduto dal club e rinforza i toscani in lotta per la Serie A. 68 presenze, 3 gol e 5 assist per Elia, uno dei punti fermi dello Spezia degli ultimi due anni, che parte al fronte di un corrispettivo di circa due milioni di euro, la cui metà verrà versata all’Atalanta previo accordo siglato al momento dell’acquisto del club bianco.

Spezia che ha già definito l’acquisto del successore di Elia, lo spezzino Antonio Candela, che domani lascerà il ritiro del Venezia in Belgio e lunedì svolgerà le visite mediche con il club della sua città. D’Angelo avrà subito a disposizione un nuovo esterno, che già contro la Sampdoria potrà esordire.

