Torna all’asta l’ex sede del Provveditorato agli studi, si parte da un milione e 255mila euro

Torna all’asta l’ex sede del Provveditorato agli studi della Spezia, situato all’87 di Viale Italia, immobile di proprietà della Provincia; base d’asta fissata in un milione e 255.500 euro, come in occasione della precedente procedura, risalente all’autunno 2024. L’ex Provveditorato è il primo di quattro lotti che l’amministrazione provinciale mette appunto sul tavolo per l’eventuale vendita: lo affiancano un relitto stradale in fregio alla Napoleonica in prossimità della ex Porta Ferrovia (base d’asta 72mila euro); un relitto stradale in fregio a Viale XXV Aprile (il Vialone di Marinella) a Sarzana (base d’asta 48.500 euro); infine un quarto lotto che comprende venti terreni a bordo strada nel comune di Riomaggiore, le cui basi d’asta vanno da 500 a poco meno di 40mila euro (con possibilità di formulare offerte solo per i terreni desiderati). Lotti, quelli del quartetto appena passato in rassegna, riguardanti i beni che la Provincia reputa i maggiormente appetibili tra quelli ritenuti valorizzabili tramite alienazione.
L’asta si terrà nella sala multimediale della Provincia il 2 ottobre 2025, a partire dalle ore 10:00, in unico esperimento. Le eventuali offerte devono essere inviate, entro e non oltre le 12.00 del 1° ottobre 2025, a pena di inammissibilità (non farà fede il timbro postale), all’Ufficio Patrimonio della Provincia mediante lettera raccomandata A.R. del servizio postale, oppure tramite servizio in “auto prestazione” fornito dal servizio postale, o ancora attraverso posta celere oppure direttamente a mano.