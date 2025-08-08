Voltri, divieto di balneazione per la parte di spiaggia vicino al Cerusa

Genova. A seguito di un controllo sulla qualità delle acque effettuato da Arpal, il Comune di Genova ha disposto il divieto temporaneo di balneazione sulla spiaggia Cerusa di Voltri.

Si tratta della parte più a ponente del grande spiaggione del quartiere e corrisponde al tratto dove sfocia il torrente che attraversa la valle retrostante. Il tratto oggetto dell’interdizione è compreso tra il civico 1 di via Romana di Voltri e il civico 30 di via Camozzini, per una lunghezza complessiva di 354 metri.

