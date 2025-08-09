Albingaunia, primo test positivo contro la Sanremese: intensità a pallettoni in un “Riva” gremito

Albenga. L’entrata in campo sotto alla storica sigla che ha sempre accompagnato la squadra bianconera nel rettangolo verde nelle scorse stagioni. Si è respirato un clima di festa vero e proprio qua all’Annibale Riva, ricco di tifosi (più di 700) pronti a tornare a tifare la squadra della propria città.

Non più Albenga ma Albingaunia, un clima così acceso non si percepiva da diverso tempo. Una annata, la scorsa, disastrosa. Con il fallimento del club e tutti i fattori che ne ha comportato la caduta, le ultime partite dell’Albenga in Serie D sono state uno strazio per tutti gli addetti ai lavori.

