Apprezzamento della Fondazione De Chirico per i percorsi educativi organizzati dalla Cooperativa Earth

Si è concluso con grande successo il ciclo di attività educative legate alla mostra dedicata a Giorgio de Chirico, ospitata negli spazi della Fortezza Firmafede a Sarzana.

In occasione dell’esposizione, il team dei Servizi Educativi coordinato da Virginia Galli della Cooperativa Earth ha ideato e realizzato una serie di percorsi dedicati alle scuole di ogni ordine e grado ma soprattutto, fiore all’occhiello dei servizi educativi di Earth, “de Chirico Senza Confini”, pensata per avvicinare i pubblici con esigenze speciali alla grande arte metafisica del Maestro. Il progetto ha coinvolto – tra i mesi di aprile e maggio – più di trenta classi della provincia, per un totale di centinaia di studenti, con un’offerta di percorsi laboratoriali e visite partecipate capaci di stimolare la riflessione, l’immaginazione e l’inclusione. Un lavoro attento, sensibile e innovativo che ha ricevuto lodi e riconoscimenti anche dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, a testimonianza della qualità dell’approccio educativo e della cura progettuale messa in campo.

“Grazie al supporto del comune di Sarzana, abbiamo potuto offrire gratuitamente laboratori didattici e visite guidate alle classi afferenti agli Istituti Scolastici sarzanesi ma siamo soddisfatti perché anche chi non rientrava nel circuito ha comunque scelto di visitare la mostra con il supporto dei nostri percorsi. Dieci, invece, gli incontri che siamo riusciti ad offrire – sempre gratuitamente – a persone con disabilità cognitiva e autismo, grazie alla collaborazione consolidata con educatori specializzati nel trattare queste particolari condizioni.” queste le parole di Rossana Camuto, che per la cooperativa coordina le attività della fortezza.

“Senza Confini, ideato dal nostro staff in occasione della mostra di Banksy nel 2020, si conferma così uno strumento prezioso per rendere la cultura accessibile, inclusiva e coinvolgente” – ha dichiarato Ugo Ugolini presidente della Cooperativa Earth –. “Siamo orgogliosi che il nostro impegno sia stato riconosciuto anche a livello nazionale da un’istituzione autorevole come la Fondazione de Chirico”. La Cooperativa Earth, responsabile della valorizzazione e gestione della Fortezza Firmafede, continua a investire con passione e competenza nella creazione di esperienze culturali di qualità, capaci di coniugare arte, educazione e territorio.

