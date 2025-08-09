Asilo nido al primo piano della scuola Poggi, Comune di Lerici avvia iter per affidamento lavori. Intervento da oltre 300mila euro

Il Comune di Lerici avvia l’iter per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido, che sarà ricollocato al primo piano della scuola Poggi (mentre il pianterreno già ospita la scuola dell’infanza “M. Augenti”), liberatosi dopo aver ospitate le classi della media Mantegazza di San Terenzo nel corso della ristrutturazione della stessa.

“Una nuova sede più funzionale e adeguata sotto il profilo degli spazi e della logistica”, osservano da Palazzo civico in una nota. “Sarà un risultato fondamentale per il nostro Comune, che prosegue nel voler dare risposte funzionali e adeguate alle famiglie con bambini piccolissimi o in età scolastica. Ci saranno spazi dedicati alle esigenze dei bambini, dalla pappa, alla nanna, al gioco e ci sarà, quindi, la possibilità di dare una risposta concreta soprattutto alle domande delle famiglie residenti e che lavorano sul nostro territorio, aumentando il numero dei posti disponibili per accogliere i bambini in una struttura adeguata, ristrutturata e con uno spazio esterno meglio fruibile e una più efficace gestione delle risorse umane. Di fatto, infatti, si realizzerà a Lerici un polo 0-6 anni”, afferma nella nota Laura Toracca, assessore alle Politiche dell’infanzia. “Il servizio scolastico nel nostro Comune persegue standard davvero alti, sia dal punto di vista delle strutture che dal punto di vista dei servizi a corredo (arredi pensati per il miglior benessere degli utenti, mensa e trasporto) – aggiunge Toracca – e dell’implementazione dell’offerta formativa integrata dall’amministrazione con progetti ad hoc come, ad esempio, l’inglese madrelingua per tutti gli studenti o le aule sensoriali per gli studenti diversamente abili, o degli sportelli dedicati come quello psicologico e i servizi doposcuola per l’aiuto nello svolgimento dei compiti. Tutto rigorosamente gratuito, o quasi, per le famiglie”.

