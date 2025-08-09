Caldo: bollino giallo fino a domenica. E Arpal avvisa:”Temperature di molto sopra la media fino a almeno a metà settimana”

Genova. Bolino giallo a Genova e sulla Liguria per l’ondata di calore conseguente all’anticiclone africano che permarrà su buona parte dell’Italia fino almeno a Ferragosto. La conferma arriva all’ultimo bollettino di vigilanza emesso da Arpal.

La conseguenza è quella di “un’ondata di caldo con diffuso aumento delle temperature, che si porteranno su valori abbondantemente al di sopra delle medie stagionali almeno fino a metà della prossima settimana”. Mentre il Centro meteo Limet ricorda che quello che si apre oggi è il primo fine settimana caratterizzato interamente dal sole, dopo diversi week end dal tempo incerto, la conseguenza sarà un caldo con temperature sopra la media e massime fino a 35°C, destinate a durare per diversi giorni.

