Calice, sacchetta e un percorso enologico da scoprire: torna “Luni Cantine in Festa”

Dopo il successo della prima edizione di settembre 2024, torna anche nel 2025 Luni Cantine in Festa, appuntamento estivo che celebra le eccellenze enogastronomiche, culturali e paesaggistiche della Terra della Luna. L’evento, organizzato dal Comune di Luni, si terrà nel cuore del borgo storico di Ortonovo venerdì 22 e sabato 23 agosto, dalle 18:00 a mezzanotte. Protagonista indiscusso il Vermentino dei Colli di Luni, proposto in degustazione insieme ad altre etichette locali. Il percorso enologico attraverserà alcune delle realtà più rappresentative della produzione vitivinicola locale, in un viaggio tra storia, sapori e cultura del vino. Non mancheranno poi birre artigianali e piatti tipici: ravioli, sgabei, panigacci, dolci tradizionali e altre specialità preparate in collaborazione con associazioni e realtà gastronomiche del territorio. Il tutto sarà accompagnato da un dj set.

La manifestazione quest’anno, inoltre, entra a far parte della “Strada del Vino dei Colli di Luni” – un itinerario che unisce natura, agricoltura e turismo -, progetto turistico che vede proprio il Comune di Luni come capofila. “Luni Cantine in Festa è l’occasione ideale per vivere in prima persona questo percorso nel quale incontrare aziende agricole, cantine e produttori locali che custodiscono e tramandano saperi e sapori di generazione in generazione”, osservano dall’organizzazione della manifestazione.

L’evento inoltre ospiterà per la prima volta anche dei mini-corsi di degustazione di vino, olio e birra, pensati per avvicinare il pubblico alla conoscenza sensoriale e alla cultura dei prodotti d’eccellenza locali. I corsi saranno curati da esperti del settore e si svolgeranno durante entrambe le giornate della manifestazione.

