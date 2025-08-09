Chiavari: tariffe agevolate dei parcheggi; interviene il sindaco Messuti

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Le proposte avanzate dai due rappresentanti locali della Lega, Fadda e Mantovani riguardano misure già attive da anni in città – dichiara il sindaco, Federico Messuti – I parcheggi agevolati per i residenti che utilizzano l’auto in leasing o per motivi di lavoro sono già previsti: è sufficiente presentare la documentazione presso Marina Chiavari, in Corso Valparaiso. Per quanto riguarda il traffico del venerdì mattina, si tratta di una situazione nota a tutti e ricorrente legata allo svolgimento del mercato settimanale, che occupa numerose vie cittadine e richiama visitatori anche dai comuni limitrofi. In questi casi, l’operato della Polizia Municipale può incidere solo in parte sulla viabilità. La soluzione più pratica resta quella di utilizzare i parcheggi in colmata e comunque entro le 13 circa la circolazione torna sempre regolare. Dispiace constatare come Fadda e Mantovani sembrino affrontare questo debutto politico senza un adeguato supporto. Forse dovrebbero essere affiancati maggiormente dal commissario provinciale Sandro Garibaldi, suggerendo un’accurata verifica delle informazioni prima della diffusione”.

