Deiva Marina: Getto Viarengo presenta “Apile 1945 – Il Tigullio nei giorni della ricostruzione”

Dal Comune di Deiva Marina – Ufficio turismo 

Deiva Marina, nella prosecuzione della programmazione eventi della rassegna estiva “Libri al mare” organizzati in collaborazione con i librari della fiera del libro, attualmente  in corso fino a settembre, prevede per lunedì 11 Agosto l’atteso incontro organizzato con lo scrittore Giorgio Getto Viarengo, esperto di storia locale, che sin dai primi anni ‘70 svolge accurate ricerche con due specifici oggetti: l’analisi etnografica nel territorio ligure di Levante e le cronache locali legate alla Resistenza.

