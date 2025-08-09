Esodo estivo, la situazione del traffico sulle autostrade: 7km tra Savona e Spotorno

Provincia Savona. E’ un sabato da bollino nero sulle autostrade della Liguria, aggravato a Savona e provincia dal traffico per la giornata di oggi dovuto al fine settimana con sole, il rialzo delle temperature e l’arrivo del ferragosto.
Circa la situazione sulle autostrade il “bollino nero“, vale a dire la massima criticità per il traffico, è previsto per tutto il pomeriggio di oggi. “Bollino rosso” per la serata, dopo le 19.
La situazione:
Ore 17.33: Sulla A10 registrano 7km di coda tra Savona e Spotorno, direzione Ventimiglia, causa traffico intenso.
Sempre sulla A10, direzione Ventimiglia si segnala coda tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per traffico intenso.
Inoltre coda di 2km tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, in direzione del capoluogo ligure, per incidente.