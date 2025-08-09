Ex Ilva, il nuovo bando ufficializza il possibile ‘spezzatino’ per Cornigliano e il forno elettrico a Genova

Genova. Lo spezzatino, vale a dire la possibilità che lo stabilimento di Cornigliano sia venduto come asset a sé, oppure insieme agli altri stabilimenti del Nord Italia ma separatamente da Taranto, diventa un possibilità concreta per l’ex Ilva. Lo prevede il nuovo bando del Mimit, ministero per il Made in Italy. La notizia è stata diffusa dal ministero due giorni fa. E la scadenza per presentare offerte, si legge nella nota del ministero è prevista il 15 settembre.

Oltre alla decarbonizzazione di Taranto come obbligo per l’acquirente, il bando aggiornato prevede una novità molto rilevante per Genova. Il nuovo bando infatti “consente l’acquisto dell’intero complesso aziendale, del compendio Aziendale Nord, del compendio Aziendale Sud o di singoli rami d’azienda. Tuttavia, a parità di condizioni, saranno privilegiate le soluzioni che meglio garantiscono la continuità produttiva e la tutela occupazionale”.

